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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине создали Долговое агентство

Во время заседания Кабинета министров было принято решение о создании Долгового агентства в Украине.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Долговое агентство будет эффективно и оперативно применять инструменты для управления государственным долгом.

– Создание долгового агентства – необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов, – сообщил Гончарук.

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Подобная модель успешно работает в таких странах, как Германия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Бельгия.

Премьер-министр добавил, что благодаря успешной реализации Министерством финансов среднесрочной стратегии управления госдолгом, удалось сэкономить около 19 млрд грн расходов. А после запуска долгового агентства ожидают еще лучших результатов.

К слову, правительство попросило наблюдательный совет Нафтогаза не выплачивать премии руководству компании до принятия компромисса в данном вопросе.

Источник: Прем’єр Гончарук

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