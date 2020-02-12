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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні створили Боргове агентство

Під час засідання Кабінету міністрів було ухвалено рішення про створення Боргового агентства в Україні.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, Боргове агентство зможе ефективно та оперативно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

– Створення Боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів, – повідомив Гончарук.

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Подібна модель успішно працює в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, Австрія, Швеція, Бельгія.

Прем’єр-міністр додав, що завдяки успішній реалізації Міністерством фінансів середньострокової стратегії управління держборгом вдалося зекономити близько 19 млрд грн видатків. А після запуску Боргового агентства очікують ще кращих результатів.

До слова, уряд попросив наглядову раду Нафтогазу не виплачувати премії керівництву компанії до ухвалення компромісу у зазначеному питанні.

Джерело: Прем’єр Гончарук

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