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Факты / Украина

На Житомирщине мужчина развращал 6-летнюю дочь-близняшку

В Житомирской области взяли под стражу отца двух малолетних детей, которого подозревают в их развращении.

– По результатам рассмотрения ходатайства, 12.02.2020 постановлением районного суда лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения денежного залога, – отмечают в Коростишевской прокуратуре.

По версии следствия, местный житель, 1982 года рождения, отец-одиночка, совершал развратные действия в отношении своей родной дочери, 2014 года рождения.

– Детей отобрано и передано бабушки, решается вопрос об установлении над ними опеки, – добавили в прокуратуре.

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Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по факту развращения малолетних, совершенного членами семьи или близкими родственниками.

Ранее в Херсонской области мужчина развращал девятилетнюю девочку, заставляя ее снимать порно.

Источник: Прокуратура Житомирской области

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