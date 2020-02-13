Рост цен на отопление в январе: Гончарук назвал причины

Цены на отопление в январе выросли, поскольку выросли объемы потребления и цена газа на рынке.

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Но он отметил, что в феврале тарифы снова снизятся и будут самыми низкими за всю зиму.

Глава правительства также заверил, что в целом украинцы заплатят за тепло значительно меньше, чем за прошлую зиму.

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В Киевтеплоэнерго выделили еще несколько причин высоких цен за отопление. Во-первых, это разница в температуре. Среднемесячная температура воздуха в январе была на 2° ниже, чем в декабре.

Во-вторых, газовая скидка на отопление в декабре 2019 года составила 22%, а в январе 2020 – 18%.

Третья причина – это то, что в декабре 2019 года показатели счетчиков зафиксировали по состоянию на 23 число, а в январе 2020 – по состоянию на 29.

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Источник: Кабмин, Киевтеплоэнерго