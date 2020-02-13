Зростання цін на опалення у січні: Гончарук назвав причини

Ціни на опалення у січні зросли, оскільки зросли обсяги споживання і ціна газу на ринку.

Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Але він зазначив, що у лютому тарифи знову знизяться і будуть найнижчими за всю зиму.

Глава уряду також запевнив, що в цілому українці заплатять за тепло значно менше, ніж за минулу зиму.

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У Київтеплоенерго виокремили ще кілька причин високих цін за опалення. По-перше, це різниця у температурі. Середньомісячна температура повітря у січні була на 2° нижче, ніж у грудні.

По-друге, газова знижка на опалення у грудні 2019 року становила 22%, а в січні 2020 року – 18%.

Третя причина – це те, що у грудні 2019 року показники лічильників зафіксували станом на 23 число, а в січні 2020 – станом на 29.

Раніше Факти ICTV писали, чому розділили платіжки за газ і як розрахувати вартість оплати.

Джерело: Кабмін, Київтеплоенерго