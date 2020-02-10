Почему разделили платежки за газ и как рассчитать стоимость оплаты

Она уже стала телезвездой – Любовь Колючая из Кировоградской области, которой народный депутат Евгений Брагарь посоветовал продать свою собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Рядом с ней, тот же Шарик, которого она ни в коем случае продавать не собирается.
Правда, Любовь Павловна имеет право на субсидию. Она, как и остальные украинцы отныне будет получать не одну, а две платежки. В первой – плата за газ, во второй – за его доставку.
В первой платежке правительство сделало украинцам приятный сюрприз. Оно снизило цену самого газа. Если еще в июле метр кубический стоил чуть больше 5 грн., то уже в январе почти четыре с половиной. Но пока газ поступит к потребителю, цена изменится. Добавится НДС и наценка поставщика.
Правительство посоветовало регионам снизить тарифы. Но откликнулись не все. В Николаевской и Черновицкой областях цены на газ так и не сдвинулись с места.
Читайте: Гончарук: Две платежки за газ – правильный шаг
Во второй платежке указана сумма за то, что голубое топливо доставят к вашему дому.
Через трубу на газораспределительную станцию поступает газ для потребителей, здесь он проходит сложный процесс разделения, и уже другими трубами отправляется по области. Это дорого, а потому чиновники решили выделить этот процесс в отдельную платежку от общей.
В Николаевской области из-за двух платежок и дорогого газа даже перекрыли международную трассу.
Стоимость транспортировки начисляются даже тем, кто газом не пользуется.
В предприятии объясняют: тариф на доставку просто отделили из единой платежки. Общая стоимость для абонентов не изменилась.
Продавцов может быть много, но за транспортировку должна отвечать только одна компания. Поэтому и тарифы должны быть разные.
Эксперты же нововведения оценивают по-разному. Есть аргументы как за, так и против.
Правительство создало специальный сайт, где с помощью онлайн калькулятора вы можете все вычислить. Можно это сделать и в мобильном приложении.
Факты ICTV ранее писали о том, что платежки за транспортировку газа уменьшат для людей без газоснабжения.