Сотрудники СБУ подозревают руководителя государственного предприятия Волынский военный лесхоз в присвоении средств в особо крупных размерах на сделках с лесом.

По версии следствия, чиновник организовал нелегальный бизнес совместно с подчиненными и частными предпринимателями, которые сотрудничали с лесхозом.

Коммерсанты по договорам оказывали госпредприятию услуги по лесозаготовкам.

– Лесхоз осуществлял оплату работ в полном объеме через безналичные расчеты. “Сэкономленные” средства участники сделки переводили через подставные фирмы в наличные и присваивали, – отмечают в СБУ.















Делили 500 тыс. грн: на Волыни голову лесхоза и предпринимателя подозревают в хищениях / 4 фотографии

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Оперативники спецслужбы установили, что только в период с октября 2019 по февраль 2020 году на счета аффилированных с участниками сделки фирм перечислено 2 млн грн государственных средств.

– Правоохранители задержали двух работников лесхоза и частного предпринимателя в поселке Маневичи при распределении почти 500 тыс. грн, снятых со счетов, – добавили в Службе.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под руководством прокуратуры области.

Ранее на Волыни мужчина пытался вывезти в Польшу сильнодействующие препараты.