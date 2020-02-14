Співробітники СБУ підозрюють керівника державного підприємства Волинський військовий лісгосп у привласненні коштів в особливо великих розмірах на оборудках з лісом.

За версією слідства, посадовець організував нелегальний бізнес спільно з підлеглими та приватними підприємцями, які співпрацювали з лісгоспом.

Комерсанти згідно з договорами надавали держпідприємству послуги з лісозаготівель.

– Лісгосп здійснював оплату робіт у повному обсязі через безготівкові розрахунки. “Зекономлені” кошти учасники оборудки переводили через підставні фірми у готівку та привласнювали, – зазначають у СБУ.















Ділили 500 тис. грн: на Волині голову лісгоспу та підприємця підозрюють у розкраданнях / 4 фотографии

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Оперативники спецслужби встановили, що тільки у період з жовтня 2019 року до лютого 2020 року на рахунки афілійованих з учасниками оборудки фірм перераховано 2 млн грн державних коштів.

– Правоохоронці затримали двох працівників лісгоспу та приватного підприємця у селищі Маневичі під час розподілу майже 500 тис. грн, знятих з рахунків, – додали у Службі.

Операція із викриття та затримання зловмисників проводилась спільно зі слідчими Націполіції під керівництвом прокуратури області.

Раніше на Волині чоловік намагався вивезти у Польщу сильнодіючі препарати.