К расследованию катастрофы MH17 привлекли четырех украинских прокуроров

К расследованию катастрофы МН17 на Донбассе летом 2014 года привлечены четыре представителя Офиса генерального прокурора. Таким был ответ на сообщение нидерландских СМИ об увольнении украинских прокуроров из международной следственной группы.

– В связи с распространением информации по расследованию сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено четырех представители Офиса, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на национальном уровне процессуальное руководство в данном производстве осуществляется девятью сотрудниками Офиса генпрокурора, имеющих опыт в расследовании военных преступлений.

Читайте: Четверо подозреваемых и суд в 2020: новые данные о катастрофе MH17

Что касается принятия решений в данном уголовном производстве, то Офис находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

Ранее нидерландские СМИ сообщили об увольнении всех шести украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании катастрофы МН17 на Донбассе в июле 2014 года.