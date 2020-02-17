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Факты / Украина

К расследованию катастрофы MH17 привлекли четырех украинских прокуроров

К расследованию катастрофы МН17 на Донбассе летом 2014 года привлечены четыре представителя Офиса генерального прокурора. Таким был ответ на сообщение нидерландских СМИ об увольнении украинских прокуроров из международной следственной группы.

– В связи с распространением информации по расследованию сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено четырех представители Офиса, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на национальном уровне процессуальное руководство в данном производстве осуществляется девятью сотрудниками Офиса генпрокурора, имеющих опыт в расследовании военных преступлений.

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Что касается принятия решений в данном уголовном производстве, то Офис находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

Ранее нидерландские СМИ сообщили об увольнении всех шести украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании катастрофы МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Getty Images

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