До розслідування катастрофи MH17 залучили чотирьох українських прокурорів

До розслідування катастрофи МН17 на Донбасі влітку 2014 року залучено чотирьох представників Офісу генерального прокурора. Такою була відповідь на повідомлення нідерландських ЗМІ про звільнення українських прокурорів із міжнародної слідчої групи.

– У зв’язку із розповсюдженням інформації щодо розслідування збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній повідомляємо про участь української сторони. Наразі до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу генерального прокурора залучено чотирьох представники Офісу, – йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що на національному рівні процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється дев’ятьма співробітниками Офісу генпрокурора, що мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів.

Читайте: Катастрофа МН17 на Донбасі: нові факти вказують на вину Росії

Що стосується ухвалення рішень у даному кримінальному провадженні, то Офіс перебуває у постійній комунікації з іноземними колегами.

Раніше нідерландські ЗМІ повідомили про звільнення всіх шести українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи МН17 на Донбасі в липні 2014 року.