Ситуація під контролем ЗСУ: підсумки засідання РНБО через загострення на Донбасі

За підсумками екстреного засідання РНБО Володимир Зеленський заявив, що ситуація повністю контролюється.

– Ми впевнені, що ця провокація не змінить наш курс до припинення вогню та миру, — наголосив президент.

Глава Генштабу Хомчак зазначив, що три штурмові групи бойовиків атакували спостережні пости українських бригад. Збили камеру і вдарили артилерією.

– Ми дали адекватну відповідь зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим ми дали команду, щоб люди відійшли з того спостережного пункту. Довелося туди наносити вогонь, зокрема артилерію.

Станом на цю годину всі позиції залишаються під контролем наших військ, десь із 10 години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених, – сказав Хомчак.