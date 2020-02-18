Ситуація під контролем ЗСУ: підсумки засідання РНБО через загострення на Донбасі

За підсумками екстреного засідання РНБО Володимир Зеленський заявив, що ситуація повністю контролюється.
– Ми впевнені, що ця провокація не змінить наш курс до припинення вогню та миру, — наголосив президент.
Глава Генштабу Хомчак зазначив, що три штурмові групи бойовиків атакували спостережні пости українських бригад. Збили камеру і вдарили артилерією.
- Загинув один український військовий.
- Троє — поранені.
- Двоє — контужені.
– Ми дали адекватну відповідь зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим ми дали команду, щоб люди відійшли з того спостережного пункту. Довелося туди наносити вогонь, зокрема артилерію.
Станом на цю годину всі позиції залишаються під контролем наших військ, десь із 10 години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених, – сказав Хомчак.
За даними Генштабу, загинули 4 бойовики, ще 6 поранені. ЗСУ не втратили територій — усі українські позиції перебувають під контролем армії.
– Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости. Ми не говоримо сьогодні про те, що ситуація стосувалася ділянки розведення. Золотих є п’ять. Зараз усі наші позиції під контролем ЗСУ, – наголосив генерал Руслан Хомчак.
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Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування. Наразі бій завершився.