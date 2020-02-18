Во время заседания 18 февраля Верховная Рада продолжит рассматривать во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, для включения в повестку дня и принятия решения зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

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Также во втором чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона о предотвращении коррупции.





Напомним, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва началась 4 февраля и продлится до 17 июля.