Під час засідання 18 лютого Верховна Рада продовжить розглядати у другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, для включення до порядку денного та ухвалення рішення зареєстровано проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

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Також у другому читанні депутати планують розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням закону про запобігання корупції.





Нагадаємо, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання розпочалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.