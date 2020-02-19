Расстрелы на Майдане: экс-бойца Омеги Косенко отправили под домашний арест

Бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Омега Владимира Косенко суд отправил под домашний арест. Он обязан носить электронный браслет.

Владимира Косенко подозревают в расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства.

По словам следователя, в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

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К слову, прокурор просил для подозреваемого избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, Владимир Косенко также давал показания на суде по пяти экс-беркутовцах. Он говорил, что стрелял по фонарям, чтобы не было видно, где на Майдане были работники милиции.

Подозреваемый уверяет, что в людей он не стрелял.

Ранее Факты ICTV писали, что 42 дела Майдана передали в ГБР.