Учителя получат ежемесячные доплаты – кто и сколько

Правительство приняло решение о введении доплаты учителям начальных классов.

– 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада, – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В государственном бюджете на 2020 год предусматривается на эти цели 10,8 млн грн.

Ранее для выплат зарплат учителям дополнительно направили 2,2 млрд грн.

Выплачивать зарплату учителям будут впервые исходя из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным.