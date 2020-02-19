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Вчителі отримають щомісячні доплати – хто та скільки

Уряд ухвалив рішення щодо запровадження доплати вчителям початкових класів.

– 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу, – заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Читайте: Зарплати вчителів і предмети на вибір: що змінить новий закон про середню освіту

У державному бюджеті на 2020 рік передбачається на ці цілі 10,8 млн грн.

Раніше для виплат зарплат вчителям додатково направили 2,2 млрд грн.

Виплачувати зарплату вчителям вперше будуть виходячи з розрахунку реальної кількості учнів, а не за минулорічними даними.

 

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