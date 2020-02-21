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Факты / Спорт

ФК Шахтер отправит личный самолет в Китай за Анастасией Зинченко

Футбольный клуб Шахтер Донецк достиг общего решения с президентом Украины Владимиром Зеленским об эвакуации украинки Анастасии Зинченко с ее псом, из-за которого она не смогла попасть на борт самолета, и других украинцев из Китая.

В своем сторис в Instagram сама Анастасия Зинченко репостнула сообщение пользователя Кристины Крутильовой, которая написала следующее:

— Только что вратарь Андрей Пятов сообщил о совместном решении руководства ФК Шахтер и президента Украины! Принято решение отправить в Китай за Анастасией Зинченко и другими украинцами, которые остались в Китае, собственный клубный самолет Шахтера.

Читайте: Мы вас не оставим! Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки

ФК Шахтер отправит личный самолет в Китай за Анастасией Зинченко

Напомним, Зинченко отказали в эвакуации 20 февраля из Китая в Украину из-за собаки. Украинское посольство в КНР несколько раз обращалось в госорганы Китая, однако из-за карантинных мер китайские власти не дали согласия на эвакуацию домашнего любимца украинки.

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