ФК Шахтар відправить особистий літак у Китай за Анастасією Зінченко

Футбольний клуб Шахтар Донецьк досягнув спільного рішення з президентом України Володимиром Зеленським про евакуацію українки Анастасії Зінченко з її псом, через якого вона не змогла потрапити на борт літака, та інших українців з Китаю.

У своєму сторіс в Instagram сама Анастасія Зінченко репостнула допис користувача Христини Крутильової, яка написала наступне:

— Щойно воротар Андрій Пятов повідомив про спільне рішення керівництва ФК Шахтар та президента України! Ухвалено рішення відправити в Китай за Анастасією Зінченко та іншими українцями, які залишилися в Китаї, власний клубний літак Шахтаря.

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Трохи пізніше офіційний сайт Шахтаря підтвердив інформацію, опублікувавши інтерв’ю з капітаном гірників Андрієм Пятовим.

— Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, й президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, аби забрати Анастасію та інших українців з Китаю. Домовились, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані, – сказав футболіст.

Також слова підтримки дівчині надіслав хавбек донецького Шахтаря та один з авторів голу у ворота Бенфіки у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Віктор Коваленко. Футболіст написав, що Шахтар разом з нею і що невдовзі вона повернеться на Батьківщину.

Нагадаємо, Зінченко відмовили в евакуації 20 лютого з Китаю в Україну через собаку. Українське посольство в КНР кілька разів зверталося до держорганів Китаю, проте через карантинні заходи китайська влада не дала згоди на евакуацію домашнього улюбленця українки.