Что будет дальше, не знаю: украинка не смогла эвакуироваться из Ухани из-за собаки

Украинка Анастасия Зинченко, которая сейчас находится в Ухане, не смогла попасть в списки на эвакуацию в Украину.

Украинское посольство в КНР изначально отказалось вывезти девушку вместе с ее собакой, рассказала Анастасия. После того, как об этом стали писать СМИ, в посольстве якобы разрешили девушке лететь, но поставили условие – собрать необходимые документы на соответствие питомца санитарным нормам.

Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю, но в эвакуации ей все равно отказали.

Читайте: Четыре объекта готовы принять эвакуированных из Китая – Минздрав

– Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации… Что будет дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей, – пишет девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 19 Фев 2020 в 4:33 PST

Министерство иностранных дел пока никак не прокомментировало заявление девушки.

А вот поддержка Анастасии уже появилась. Украинский певец Александрович Пономарев заявил, что гордится ее поступком.

Как известно, эвакуация украинцев из Уханя, где распространяется новый коронавирус, продолжается. Самолет авиакомпании SkyUp с украинскими медиками и спасателями ГСЧС принял на борт в китайском городе 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан. Борт прилетит в Украину примерно в 8.00 20 февраля.