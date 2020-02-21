Мы вас не оставим! Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Ухани из-за собаки

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которую отказались эвакуировать из китайского города Ухань из-за собаки.

Девушка опубликовала запись разговора на своей странице в Instagram.

– Мне позвонил президент Украины Володимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы, – написала она.

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Глава государства пообещал найти способ вернуть девушку в Украину.

– Мы вас там не оставим. Хотел лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способ. Я только узнал недавно об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять – все немножко нервничают, – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 20 Фев 2020 в 9:15 PST



Напомним, Зинченко отказали в эвакуации 20 февраля из Китая в Украину из-за собаки. Украинские дипломаты из посольства в Китае сделали все возможное, но им не удалось добиться внесения ее имени в списки.

Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая, но из-за карантинных мероприятий китайские власти не дали согласия на эвакуацию собаки украинки.