Мы вас не оставим! Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Ухани из-за собаки

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которую отказались эвакуировать из китайского города Ухань из-за собаки.
Девушка опубликовала запись разговора на своей странице в Instagram.
– Мне позвонил президент Украины Володимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы, – написала она.
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Глава государства пообещал найти способ вернуть девушку в Украину.
– Мы вас там не оставим. Хотел лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способ. Я только узнал недавно об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять – все немножко нервничают, – сказал он.
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Напомним, Зинченко отказали в эвакуации 20 февраля из Китая в Украину из-за собаки. Украинские дипломаты из посольства в Китае сделали все возможное, но им не удалось добиться внесения ее имени в списки.
Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая, но из-за карантинных мероприятий китайские власти не дали согласия на эвакуацию собаки украинки.