Пристайко в ООН призвал РФ выполнить договоренности нормандского саммита

Россия должна незамедлительно выполнить договоренности по безопасности, достигнутые лидерами нормандской четверки на встрече в Париже – другого пути для прогресса нет, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время выступления на Генассамблее ООН, посвященной ситуации на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

– Нельзя надеяться на мир пока 400-километровая зона границы между Украиной и Россией остается открытой дверью для поступления российского оружия и военных. Международное присутствие вдоль границы с мандатом ООН может быть ответом, – отметил дипломат.

По его словам, только международное единство и солидарность могут остановить российскую агрессию против Украины.

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Напомним, 18 февраля на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, созванного по инициативе РФ после эскалации на Донбассе, исполняющая обязанности заместителя постоянного представителя США Шерит Норман Шале осудила нападение боевиков на ВСУ.

Фото: Олег Ніколенко