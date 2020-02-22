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Факти / Україна

Умови такі, як у всіх: Скалецька в санаторії в Нових Санжарах

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах живе у таких само умовах, як і евакуйовані з Китаю.

Про це повідомив журналіст Олександр Махов, який раніше підписав документ про згоду на ізоляцію.

– Запевняю – умови такі ж, як і у всіх інших. Їсть те ж, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень селекторна нарада. Так само дистанційно, – написав він.

За його словами, ввечері Скалецька зустрінеться з евакуйованими.

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Раніше представник медичного центру Національної гвардії Нові Санжари заявив, що Скалецька покинула територію санаторію, але планувала повернутися.

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфар спростував інформацію і заявив, що Скалецька не покидала територію медустанови, де вона проходить 14-денну обсервацію разом з евакуйованими з Китаю українцями.

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