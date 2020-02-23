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Факты / Украина / Общество

СНБО инициировало восстановление Санэпидемслужбы

Совет национальной безопасности и обороны обратился к правительству с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала 1 + 1.

Отвечая на вопрос относительно системы биологической защиты в Украине в контексте эпидемии коронавируса в Китае он отметил, что надо вернуть СЭС, чтобы она начала выполнять свою прямую функцию.

– Но это не проверка, скажем так, столовых, кафе, ресторанов, а исключительно борьба с теми вещами, которые сегодня есть в стране, – сказал Данилов.

Он добавил, что система биологической защиты, которую мы хотели, пока еще тестировать не могут.

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Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Уханя граждане. Информация о прохождении обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вызвала волну протестов среди местного населения, которые быстро закончились.

Чтобы заверить людей в безопасности обсервации вместе с эвакуированными гражданами находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Условия пребывания Скалецкой в медицинском центре не отличаются от тех, в которых живут другие граждане в обсервации.

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