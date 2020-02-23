РНБО ініціювало відновлення Санепідемслужб

Рада національної безпеки і оборони звернулася до уряду з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу 1+1.

Відповідаючи на запитання щодо системи біологічного захисту в України у контексті епідемії коронавірусу в Китаї він зазначив, що треба повернути СЕС, аби вона почала виконувати свою пряму функцію.

– Але це не перевірка, скажімо так, столових, кафе, ресторанів, а виключно боротьба з тими речами, які на сьогодні є в країні, — сказав Данілов.

Він додав, що систему біологічного захисту, яку б ми хотіли, ще поки тестувати не можуть.

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Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані з Уханя громадяни. Інформація про проходження обсервації в медичному центрі у Нових Санжарах викликала хвилю протестів серед місцевого населення, які швидко закінчилися.

Аби запевнити людей у безпечності обсервації разом з евакуйованими громадянами перебуває міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Умови перебування Скалецької у медичному центрі не відрізняються від тих, в яких живуть інші громадяни в обсервації.