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Факты / Украина

В защитном костюме и вместе с медиками: Скалецкая посетила эвакуированных из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая впервые пообщалась с гражданами, которых эвакуировали из Китая и поместили на обсервацию в Новых Санжарах.

Она отметила, что все здоровы. Ни у одного эвакуированного подозрения на ОРВИ нет.

– Посетила комнаты на втором и третьем этажах санатория Новые Санжары. Все здоровы, – написала министр в Facebook.

Зоряна Скалецкая посещала граждан в специальном костюме, в соответствии с требованиями эпидемиологов, в сопровождении медиков.

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Министр добавила, что единственные жалобы, которые услышала от эвакуированных, касались некоторых бытовых вопросов. Сейчас Минздрав работает над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной.

– Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой, – отметила Скалецкая.

Напомним, Зоряна Скалецкая в течение 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными гражданами. Она надеется, что ее присутствие на месте поможет успокоить жителей Новых Санжар, которые были против размещения эвакуированных в населенном пункте.

Фото: Зоряна Скалецкая

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