Учебно-тренировочный центр командования Сил специальных операций ВСУ получили от США современный палаточный комплекс типа Аляска. Его стоимость – $1,5 млн.
На церемонии передачи снаряжения 142 учебному центру в Бердичеве (Житомирская область) присутствовал командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит.
– США – это лишь один из многих союзников по НАТО, которые представлены здесь, помогая украинским силам специальных операций развивать и тренировать более эффективный состав. Я очень рад, что мы можем внести свой вклад, – подчеркнул он.
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ВСУ получили от США палаточный городок стоимостью $1,5 млн / 3 фотографии
Напомним, в октябре 2019 года Госдеп США разрешил продажу Украине противотанковых вооружений Javelin почти на $40 млн. Общий объем американской помощи в 2020 году оставит $698 млн, из которых $250 млн – по линии Пентагона.
Источник: Посольство США в Украине
Фото: Посольство США в УкраинеТеги: ВСУ, США-УкраинаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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