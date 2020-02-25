PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ВСУ получили от США палаточный городок стоимостью $1,5 млн

Учебно-тренировочный центр командования Сил специальных операций ВСУ получили от США современный палаточный комплекс типа Аляска. Его стоимость – $1,5 млн.

На церемонии передачи снаряжения 142 учебному центру в Бердичеве (Житомирская область) присутствовал командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит.

– США – это лишь один из многих союзников по НАТО, которые представлены здесь, помогая украинским силам специальных операций развивать и тренировать более эффективный состав. Я очень рад, что мы можем внести свой вклад, – подчеркнул он.

Читайте: Конгресс США одобрил продажу ракетных комплексов Javelin Украине – Bloomberg

  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
ВСУ получили от США палаточный городок стоимостью $1,5 млн / 3 фотографии

Напомним, в октябре 2019 года Госдеп США разрешил продажу Украине противотанковых вооружений Javelin почти на $40 млн. Общий  объем американской помощи в 2020 году оставит $698 млн, из которых $250 млн – по линии Пентагона.

Источник: Посольство США в Украине

Фото: Посольство США в Украине

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка