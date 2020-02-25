ВСУ получили от США палаточный городок стоимостью $1,5 млн

Учебно-тренировочный центр командования Сил специальных операций ВСУ получили от США современный палаточный комплекс типа Аляска. Его стоимость – $1,5 млн.

На церемонии передачи снаряжения 142 учебному центру в Бердичеве (Житомирская область) присутствовал командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит.

– США – это лишь один из многих союзников по НАТО, которые представлены здесь, помогая украинским силам специальных операций развивать и тренировать более эффективный состав. Я очень рад, что мы можем внести свой вклад, – подчеркнул он.

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