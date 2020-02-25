Навчально-тренувальний центр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав від США сучасний наметовий комплекс типу Аляска. Його вартість – $1,5 млн.
На церемонії передачі спорядження 142 навчальному центру у Бердичеві (Житомирська область) був присутній командир Європейського командування Сил спеціальних операцій США генерал-майор Кірк Сміт.
– США – це лише один з багатьох союзників по НАТО, які представлені тут, допомагаючи українським силам спеціальних операцій розвивати та тренувати більш ефективний склад. Я дуже радий, що ми можемо внести свій вклад, – наголосив він.
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ЗСУ отримали від США наметове містечко вартістю $1,5 млн / 3 фотографии
Нагадаємо, у жовтні 2019 Держдеп США дозволив продаж Україні протитанкових озброєнь Javelin майже на $40 млн. Загальний обсяг американської допомоги в 2020 році сягне $698 млн, з яких $250 млн – по лінії Пентагону.
Джерело: Посольство США в Україні
Фото: Посольство США в УкраїніТеги: ЗСУ, США-УкраїнаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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