ЗСУ отримали від США наметове містечко вартістю $1,5 млн

Навчально-тренувальний центр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав від США сучасний наметовий комплекс типу Аляска. Його вартість – $1,5 млн.

На церемонії передачі спорядження 142 навчальному центру у Бердичеві (Житомирська область) був присутній командир Європейського командування Сил спеціальних операцій США генерал-майор Кірк Сміт.

– США – це лише один з багатьох союзників по НАТО, які представлені тут, допомагаючи українським силам спеціальних операцій розвивати та тренувати більш ефективний склад. Я дуже радий, що ми можемо внести свій вклад, – наголосив він.

Читайте: Конгрес США схвалив продаж ракетних комплексів Javelin Україні – Bloomberg