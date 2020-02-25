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Факти / Україна

ЗСУ отримали від США наметове містечко вартістю $1,5 млн

Навчально-тренувальний центр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав від США  сучасний наметовий комплекс типу Аляска. Його вартість – $1,5 млн.

На церемонії передачі спорядження 142 навчальному центру у Бердичеві (Житомирська область) був присутній командир Європейського командування Сил спеціальних операцій США генерал-майор Кірк Сміт.

– США – це лише один з багатьох союзників по НАТО, які представлені тут, допомагаючи українським силам спеціальних операцій розвивати та тренувати більш ефективний склад. Я дуже радий, що ми можемо внести свій вклад, – наголосив він.

Читайте: Конгрес США схвалив продаж ракетних комплексів Javelin Україні – Bloomberg

  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
  • Джерело: Посольство США в Україні
ЗСУ отримали від США наметове містечко вартістю $1,5 млн / 3 фотографии

Нагадаємо, у жовтні 2019 Держдеп США дозволив продаж Україні протитанкових озброєнь Javelin майже на $40 млн. Загальний обсяг американської допомоги в 2020 році сягне $698 млн, з яких $250 млн – по лінії Пентагону.

Джерело: Посольство США в Україні

Фото: Посольство США в Україні

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