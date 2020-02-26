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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро дорожают: курс валют на 26 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 26 февраля.

Курс доллара США вырос на четыре копейки и установлен на уровне 24,53 грн за единицу валюты.

Также вырос и курс евро к гривне.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

26 февраля за один евро просят 26,6 грн, что на девять копеек больше, чем в понедельник.

Курс валют в Украине:

  • 1$ – 24,53 грн;
  • 1€ – 26,6 грн;
  • 1 польский злотый – 6,18 грн;
  • 10 российских рублей – 3,75 грн.

Факты ICTV также писали о том, какой курс доллара на февраль 2020 года прогнозируют аналитики.

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