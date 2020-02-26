Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 26 февраля.
Курс доллара США вырос на четыре копейки и установлен на уровне 24,53 грн за единицу валюты.
Также вырос и курс евро к гривне.
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26 февраля за один евро просят 26,6 грн, что на девять копеек больше, чем в понедельник.
Курс валют в Украине:
- 1$ – 24,53 грн;
- 1€ – 26,6 грн;
- 1 польский злотый – 6,18 грн;
- 10 российских рублей – 3,75 грн.
Факты ICTV также писали о том, какой курс доллара на февраль 2020 года прогнозируют аналитики.
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