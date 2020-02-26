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Факти / Україна / Суспільство

Люди з інвалідністю матимуть право на першочергове обслуговування – законопроект

В Україні посилюють соціальні гарантії людей з інвалідністю для їх інтеграції в суспільне життя і поліпшення доступу до інфраструктурних об’єктів.

Передбачається першочергове обслуговування в будь-яких касах транспорту, а також на всіх підприємствах, установах і організаціях, які надають будь-які послуги населенню.

Читайте: Накрили ковдрою і стрибали: в Мирнограді побили чоловіка з інвалідністю

Зміни до Закону України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні схвалені. Документ передається в парламент.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд збільшив соцдопомогу дітям-сиротам та дітям з інвалідністю.

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