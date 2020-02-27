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Факты / Украина

Борщ и колбаса: Скалецкая показала чем кормят в санатории в Новых Санжарах

Глава министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опубликовала фото обеда в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане эвакуированные из Уханя (Китай).

На фотографиях министра можно увидеть борщ со сметаной, плов с мясом и салат из капусты.

Читайте: В защитном костюме и вместе с медиками: Скалецкая посетила эвакуированных из Китая

– А сейчас у нас обед. С борщом, который придает сил работать дальше, – написала Скалецкая.

Ранее Факты ICTV писали, що Зоряна Скалецкая в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах живет в таких же условиях, как и эвакуированные из Китая.

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