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Факты / Украина / Политика

Незаконно осужденному в РФ активисту Якименко угрожают изнасилованием

Украинца, которого незаконно удерживают в тюрьме РФ планируют перевести в тюремную больницу, якобы для лечения, но администрация исправительной колонии грозится Владимиру Якименко, что в этой больнице его изнасилуют.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– Перевод в тюремную больницу и угрозы нашему соотечественнику связанные с его неоднократными обращениями ко мне и представителей дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения, – отметила уполномоченная.

Она добавила, что несмотря на все ее требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Владимиру, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует.

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Денисова повторно публично обратилась к Москальковой с просьбой немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко.

Напомним, Романа Сущенко после задержания в Москве пытались завербовать сотрудники ФСБ и пенитенциарной службы РФ.

Источник: Людмила Денисова

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