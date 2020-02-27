Незаконно засудженому в РФ активісту Якименку погрожують зґвалтуванням

Українця, якого незаконно утримують у в’язниці РФ, планують перевести до тюремної лікарні, начебто, для лікування, але адміністрація виправної колонії погрожує Володимиру Якименку, що у цій лікарні його зґвалтують.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Переведення до тюремної лікарні та погрози про заподіяння там шкоди нашому співгромадянину пов’язані з його неодноразовими зверненнями до мене та представників дипломатичних установ України, після яких здійснюються перевірки цієї пенітенціарної установи, – наголосила уповноважена.

Вона додала, що попри усі її вимоги провести медичне обстеження та надати необхідне лікування Володимиру, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує.

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Денісова повторно публічно звернулася до Москалькової з проханням негайно вжити заходів, аби не допустити заподіяння шкоди фізичному та психічному здоров’ю Володимира Якименка.

Нагадаємо, Романа Сущенка після затримання у Москві намагалися завербувати працівники ФСБ та пенітенціарної служби РФ.

Джерело: Людмила Денісова