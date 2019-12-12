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Факты / Украина / Общество

Угрожали семье: ФСБ пыталась завербовать украинского военного

Служба безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб.

Угрожали семье: ФСБ пыталась завербовать украинского военного

Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции объединенных сил, периодически посещал своих близких родственников на территории РФ.

После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения российских спецслужб.

– Представители ФСБ заставили нашего гражданина предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного.

По замыслу “кураторов” мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений, – рассказали в СБУ.

Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности с целью выявления воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ.

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Мужчина решил обратиться в СБУ после того, как угрозы начали становиться все жестче. Он рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и детали поручений, которые ему давали русские.

Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание, и освободил его от уголовной ответственности.

Напомним, Романа Сущенко после задержания в Москве пытались завербовать сотрудники ФСБ и пенитенциарной службы РФ.

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