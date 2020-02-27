Украина должна сосредоточиться на создании боевых роботов – Бадрак

Украина должна усиливать свою армию в первую очередь при помощи новейших технологий и создания боевых роботов.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

– Например, много говорили о возможности ударных беспилотных авиационных комплексов и ударных наземных и морских комплексов, то есть боевых роботов, – сказал он.

По словам Бардака, Украина сегодня медленнее остальных стран перевооружается технологически, несмотря на то, что такой “гиперпрыжок” для ВСУ не требует слишком больших ресурсов.

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Эксперт добавил, в Украине есть 4-5 компаний, которые могут разрабатывать беспилотную авиационную технику. Так же есть компании, которые производят боевых роботов.

Напомним, Министерство обороны увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн по сравнению с прошлым годом.