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Факти / Україна

Україна має зосередитись на створенні бойових роботів – Бадрак

Україна повинна посилювати свою армію в першу чергу за допомогою новітніх технологій і створення бойових роботів.

Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

– Наприклад, багато казали про можливості ударних безпілотних авіаційних комплексів і ударних наземних і морських комплексів, тобто бойових роботів, – сказав він.

За словами Бардака, Україна сьогодні найменш технологічно переозброюється, незважаючи на те, що такий “гіперстрибок” для ЗСУ не потребує надто великих ресурсів.

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Експерт додав, в Україні є 4-5 компаній, які можуть розробляти безпілотну авіаційну техніку. Так само є компанії, які виробляють бойових роботів.

Нагадаємо, Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.

Джерело: Укрінформ

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