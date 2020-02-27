Украинцев пока не собираются эвакуировать из Италии – МИД

Украинцев пока не собираются эвакуировать из Италии.

Об этом сообщил начальник консульской службы МИД Максим Коваленко.

– На данный момент об эвакуации из Италии речь не идет, – сказал он.

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По его словам, консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей украинцами, включая Италию.

Коваленко добавил, что все просьбы украинцев учитываются.

Напомним, мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли заявил, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев.

В МИД Украины подтвердили случай заражения украинки коронавирусом. 26-летняя девушка работает в городе Кремона на севере Италии. Она приехала на юг Италии в Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей.

Сейчас ее поместили в инфекционное отделение больницы Котуньо в Неаполе и оценивают состояние как некритическое. Родственники, к которым она приезжала, находятся на карантине.