Від Львова до Польщі: Укрзалізниця побудує євроколію

Укрзалізниця планує почати будівництво вузької колії європейського стандарту у 2020 році.

За словами директора зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики Укрзалізниці Антона Саболевського, вона проходитиме від Львова до кордону з Польщею.

Наявність такої колії дасть можливість пасажиру сісти на поїзд у Львові і дістатися до країн Європи без пересадок.

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Зазначеним проектом вже зацікавилися у Польщі і Чехії.

Цього року також планується почати електрифікацію напрямку Ковель – Ізов, що має збільшити обсяги перевезень з країнами ЄС.

Крім того, впровадження електротяги має знизити операційні витрати Укрзалізниці.

Саболевський розповів і про те, що цього року оголошений тендер на модернізацію напряму Долинська – Миколаїв, який також є одним з важливих проектів.