Нацгвардия будет нести почетный караул возле Верховной Рады

1 марта возле Верховной Рады по случаю открытия традиции несения почетного караула Национальной гвардии Украины состоялось торжественное мероприятие.

Во время торжественной церемонии председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина начала традицию несения почетного караула в выходные и праздничные дни.

– Это хорошая традиция, которая будет существовать много лет – это поднятие флага и это Почетный караул в выходные и праздничные дни, – сказал Разумков.

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Также он добавил, что важно, чтобы именно Национальная гвардия несла почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 на этой площади погибло четыре сотрудника Национальной гвардии Украины.

– Я думаю, что мы это должны помнить, мы должны сделать так, чтобы этого никогда не повторялось, и мы должны сделать так, чтобы только здесь Национальная гвардия в мирной стране несла свою службу, – добавил Разумков.

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Фото: Слуга народа