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Факты / Украина

Заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало – Разумков

Пока премьер-министр Алексей Гончарук не предоставил Верховной Раде заявление об отставке с должности.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

– На сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало, – сказал Разумков о возможности отставки Гончарука с поста премьер-министра.

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Он добавил, что из-за отсутствия соответствующего заявления ему сложно отвечать на вопросы о возможной отставке Кабинета министров или частичных кадровых изменений в правительстве.

По словам спикера парламента, на внеочередном заседании Верховной Рады будут рассматривать шесть определенных вопросов.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 4 марта на 16.00. Его созывает президент Владимир Зеленский.

В повестке дня, в частности, окажутся вопросы, связанные с Кабинетом министров и деятельностью правоохранительных и антикоррупционных органов.

Источник: Интерфакс-Украина

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