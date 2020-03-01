Заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало – Разумков

Пока премьер-министр Алексей Гончарук не предоставил Верховной Раде заявление об отставке с должности.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
– На сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало, – сказал Разумков о возможности отставки Гончарука с поста премьер-министра.
Читайте: Арахамия назвал три причины внеочередного заседания Рады
Он добавил, что из-за отсутствия соответствующего заявления ему сложно отвечать на вопросы о возможной отставке Кабинета министров или частичных кадровых изменений в правительстве.
По словам спикера парламента, на внеочередном заседании Верховной Рады будут рассматривать шесть определенных вопросов.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 4 марта на 16.00. Его созывает президент Владимир Зеленский.
В повестке дня, в частности, окажутся вопросы, связанные с Кабинетом министров и деятельностью правоохранительных и антикоррупционных органов.