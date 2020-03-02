PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Где работает Богдан после отставки

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан решил вернуться к адвокатской деятельности после увольнения с должности.

Об этом Богдан сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

– Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов, – написал экс-руководитель Офиса президента.

Читайте: Богдан показал справку о зарплате в ОП и сказал, куда потратил деньги

В качестве доказательства Богдан опубликовал фотографию документа, на котором можно увидеть, что его адвокатская деятельность была восстановлена ​​по закону Об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Также он написал, что в ближайшее время “будет весело” и пожелал всем держаться.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

В тот же день глава государства назначил на его место Андрея Ермака, который работал советником президента.

Источник: Андрей Богдан

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка