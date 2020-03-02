Где работает Богдан после отставки

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан решил вернуться к адвокатской деятельности после увольнения с должности.
Об этом Богдан сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
– Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов, – написал экс-руководитель Офиса президента.
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В качестве доказательства Богдан опубликовал фотографию документа, на котором можно увидеть, что его адвокатская деятельность была восстановлена по закону Об адвокатуре и адвокатской деятельности.
Также он написал, что в ближайшее время “будет весело” и пожелал всем держаться.
Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.
В тот же день глава государства назначил на его место Андрея Ермака, который работал советником президента.
Источник: Андрей Богдан