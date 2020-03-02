Де працює Богдан після відставки

Екс-керівник Офісу президента Андрій Богдан вирішив повернутися до адвокатської діяльності після звільнення з посади.

Про це Богдан повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Всім привіт. Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів, – написав екс-керівник Офісу президента.

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Як доказ Богдан опублікував фотографію документа, на якому можна побачити, що його адвокатська діяльність була відновлена згідно із законом Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Також він написав, що найближчим часом “буде весело” і побажав усім триматися.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.

Того ж дня глава держави призначив на його місце Андрія Єрмака, який працював радником президента.

Джерело: Андрій Богдан