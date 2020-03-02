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Факты / Украина / Общество

Львовоблэнерго отключил 17 улиц Львова от света

2 марта во Львове запланировано отключение электроэнергии на 17 улицах.

Это связано с плановыми работами предприятия. До 17.00 света не будет по следующим адресам:

Сиховский район:

  • ул. Антонича, 24-32;
  • ул. Вернадского, 2-6;
  • ул. Трильовського, 27-а, 29-а, 27-33.

Франковский район:

  • ул. Бойчука, 8-30;
  • ул. Боткина, 2-6 (парные), 33-73 (нечетные)
  • ул. Грабянки, 9-13;
  • ул. Лазаренко, 4, 11-23, 26-34;
  • ул. Молдавская, 43;
  • ул. Славянская, 1-7, 7а;
  • ул. Еремы, 3-5, 21, 23.

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Пгт Брюховичи: ул. Новая (все дома), ул. Средняя (все дома). Электроснабжение на этих улицах восстановят к 17.00 4 марта.

С 9.00. до 17.00. без электроэнергии в пгт. Брюховичи будут ул Лекарственная Средняя, Новая.

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