2 марта во Львове запланировано отключение электроэнергии на 17 улицах.

Это связано с плановыми работами предприятия. До 17.00 света не будет по следующим адресам:

Сиховский район:

ул. Антонича, 24-32;

ул. Вернадского, 2-6;

ул. Трильовського, 27-а, 29-а, 27-33.

Франковский район:

ул. Бойчука, 8-30;

ул. Боткина, 2-6 (парные), 33-73 (нечетные)

ул. Грабянки, 9-13;

ул. Лазаренко, 4, 11-23, 26-34;

ул. Молдавская, 43;

ул. Славянская, 1-7, 7а;

ул. Еремы, 3-5, 21, 23.

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Пгт Брюховичи: ул. Новая (все дома), ул. Средняя (все дома). Электроснабжение на этих улицах восстановят к 17.00 4 марта.

С 9.00. до 17.00. без электроэнергии в пгт. Брюховичи будут ул Лекарственная Средняя, Новая.