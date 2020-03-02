2 марта во Львове запланировано отключение электроэнергии на 17 улицах.
Это связано с плановыми работами предприятия. До 17.00 света не будет по следующим адресам:
Сиховский район:
- ул. Антонича, 24-32;
- ул. Вернадского, 2-6;
- ул. Трильовського, 27-а, 29-а, 27-33.
Франковский район:
- ул. Бойчука, 8-30;
- ул. Боткина, 2-6 (парные), 33-73 (нечетные)
- ул. Грабянки, 9-13;
- ул. Лазаренко, 4, 11-23, 26-34;
- ул. Молдавская, 43;
- ул. Славянская, 1-7, 7а;
- ул. Еремы, 3-5, 21, 23.
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Пгт Брюховичи: ул. Новая (все дома), ул. Средняя (все дома). Электроснабжение на этих улицах восстановят к 17.00 4 марта.
С 9.00. до 17.00. без электроэнергии в пгт. Брюховичи будут ул Лекарственная Средняя, Новая.
Напомним, 24 февраля в Николаеве сильный ветер снес понтонный мост через реку Ингул. После чего один из понтонов затопило.
Источник: Львовоблэнерго