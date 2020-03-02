Нужно доводить дела до завершения: Стефанчук об обещанных весенних посадках

Во время внеочередного заседания Верховной Рады состоится расширенное заслушивание всех силовиков. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире Свободы слова на ICTV.

– Весна уже снова пришла и нам нужно дать ответ, какие перспективы того, что будет исполнена программа и обещания президента, которые он вместе с партией Слуга народа давал. Нужно уже доводить дела, по которым есть весь необходимый фактаж, до логического завершения.

Руслан Стефанчук напомнил, что посадками занимаются не силовые органы, а именно суд, поэтому возможны некоторые нюансы. Он отметил, что сегодня в Украине сложилась уникальная ситуация, когда есть Верховный суд и Верховный суд Украины. Поэтому, согласно решению Конституционного суда, решение по такой ситуации должен найти парламент.

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Руслан Стефанчук также подробнее рассказал о том, как будут отчитываться силовики в парламенте:

– Мы дали 5 минут каждому правоохранительному органу на доклад. После этого каждая из фракций может задать по два вопроса любому из представителей силового блока. Еще три вопроса могут задать другие народные депутаты, не входящие во фракции или группы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент соберется по требованию президента 4 марта в 16.00.