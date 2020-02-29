Арахамия назвал три причины внеочередного заседания Рады

Депутаты собираются на внеочередное заседание, прежде всего потому, что парламент не работает в штатном режиме более трех недель, поскольку Оппозиционная платформа За жизнь заблокировала работу.

Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что из-за такой ситуации Верховная Рада не может голосовать, в частности, за закон о государственных закупках и ряд законопроектов об обороне.

Второй причиной заседания нардеп назвал необходимость усиления состава Кабмина.

– В Кабмине сейчас есть такие требования, приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить практически в штаб. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, опытным, кого-то привлечь и кого-то изъять , – добавил Арахамия.

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Кроме того, Давид Арахамия опроверг слухи о том, что в обновленный состав Кабмина может войти Сергей Тигипко.

Третьей причиной заседания Давид Арахамия назвал посадки, которых все ждут. Поэтому депутаты хотят заслушать отчет правоохранительных органов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта на 16.00.