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Факти / Україна

Зеленський приїде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня

Президент України Володимир Зеленський збирається бути присутнім на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке пройде 4 березня.

– Я буквально тільки що з ним зв’язався, він сказав: Так, я буду, – сказав Стефанчук в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Під час позачергового засідання Верховної Ради депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ГБР, НАБУ і Офісу генерального прокурора.

Читайте: Заява про відставку Гончарука в Раду не надходила – Разумков

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав три причини позачергового засідання Ради.

Джерело: Свобода слова

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