Опасность в сети: Минцифры выпустило ролик о защите детей в интернете

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало ролик на тему безопасности детей в Интернете.

Оригинал видео создали в Германии, а группа Dublicat сделала украинский перевод.

Курировали выход рекламы команда Минцифры вместе с уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой.

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– Сидя дома, ребенок чувствует себя в безопасности. Ему кажется, что ничего плохого не может случиться, когда он общается в онлайне.

Но социальный видеоролик показывает опасности и риски, которые ждут ребенка в сети.