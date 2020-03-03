Опасность в сети: Минцифры выпустило ролик о защите детей в интернете

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало ролик на тему безопасности детей в Интернете.
Оригинал видео создали в Германии, а группа Dublicat сделала украинский перевод.
Курировали выход рекламы команда Минцифры вместе с уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой.
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– Сидя дома, ребенок чувствует себя в безопасности. Ему кажется, что ничего плохого не может случиться, когда он общается в онлайне.
Но социальный видеоролик показывает опасности и риски, которые ждут ребенка в сети.
В реальной жизни вы бы защитили своих детей – такими словами завершается видео.
Ранее Факты ICTV писали, как уберечь ребенка от насилия в сети и на улице.
Источник: Министерстве цифровой трансформации Украины
Видео: Дія