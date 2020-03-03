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Факты / Украина / Общество

Опасность в сети: Минцифры выпустило ролик о защите детей в интернете

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало ролик на тему безопасности детей в Интернете.

Оригинал видео создали в Германии, а группа Dublicat сделала украинский перевод.

Курировали выход рекламы команда Минцифры вместе с уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой.

Читайте: Приложением Дія можно пользоваться без мобильной связи – Минцифры

– Сидя дома, ребенок чувствует себя в безопасности. Ему кажется, что ничего плохого не может случиться, когда он общается в онлайне.

Но социальный видеоролик показывает опасности и риски, которые ждут ребенка в сети.

В реальной жизни вы бы защитили своих детей – такими словами завершается видео.

Ранее Факты ICTV писали, как уберечь ребенка от насилия в сети и на улице.

Источник: Министерстве цифровой трансформации Украины

Видео: Дія

Фото: Dreamstime

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