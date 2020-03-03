Небезпека в мережі: Мінцифри випустило ролик про захист дітей в інтернеті

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало ролик на тему безпеки дітей в Інтернеті.
Оригінал відео було створено у Німеччині, а гурт Dublicat зробив український переклад.
Курували вихід реклами команда Мінцифри разом із уповноваженим з прав дитини Миколою Кулебою.
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– Сидячи вдома, дитина почуває себе в безпеці. Їй здається, що нічого поганого не може статись, коли вона спілкується в онлайні.
Але соціальний відеоролик показує небезпеки та ризики, які чекають на дитину в мережі.
У реальному житті ви б захистили своїх дітей – такими словами завершується відео.
Раніше Факти ICTV писали, як захистити дитину від насилля у мережі та на вулиці.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації України
Відео: Дія