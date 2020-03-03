PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Небезпека в мережі: Мінцифри випустило ролик про захист дітей в інтернеті

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало ролик на тему безпеки дітей в Інтернеті.

Оригінал відео було створено у Німеччині, а гурт Dublicat зробив український переклад.

Курували вихід реклами команда Мінцифри разом із уповноваженим з прав дитини Миколою Кулебою.

Читайте: Додатком Дія можна користуватися без мобільного зв’язку – Мінцифри

– Сидячи вдома, дитина почуває себе в безпеці. Їй здається, що нічого поганого не може статись, коли вона спілкується в онлайні.

Але соціальний відеоролик показує небезпеки та ризики, які чекають на дитину в мережі.

У реальному житті ви б захистили своїх дітей – такими словами завершується відео.

Раніше Факти ICTV писали, як захистити дитину від насилля у мережі та на вулиці.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України

Відео: Дія

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка