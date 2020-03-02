Слуга народа в обновленном Кабмине ожидает людей с опытом – Корниенко

Слуга народа ожидает среди кандидатов на должности в обновленном Кабмине не просто новых лиц, но и людей с опытом в сфере государственного управления или бизнеса.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

– Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом или в сфере государственной власти, или в сфере бизнеса, или управления большими компаниями, крупными объектами, – сказал он.

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Александр Корниенко также добавил, что несмотря на большой кадровый кризис, найти 10-15 человек, которые могли бы возглавлять министерства – это нормальная задача, над которой сейчас работают.

Он отметил, что переговоры продолжаются, депутаты также принимают в них участие.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя возможные кадровые назначения в Кабмине сообщил, что сейчас есть несколько рабочих вариантов.