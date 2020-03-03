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Факты / Украина

Суд удалит сообщение об иске Гончарука – Вовк

Окружной административный суд Киева удалит новость об иске премьер-министра Алексея Гончарука, когда появится техническая возможность, до выяснения личности заявителя, пообещал глава ОАСК Павел Вовк.

По его словам, сейчас сайт суда не работает, не выдержав нагрузки из-за большого количества посетителей.

– В связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук такое заявление не подавал, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, личности заявителя, – уточнил Вовк.

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Ранее на странице Окружного административного суда Киева в соцсети появилось сообщение о том, что якобы поступил иск от Алексея Гончарука, в котором ответчиком указан председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и третьим лицом – президент Владимир Зеленский. Якобы в заявлении премьер-министр просит суд запретить спикеру парламента рассматривать вопрос о его отставке. Но вскоре Кабмин опроверг существование такого заявления в суд.

Фото: Правительственный портал

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