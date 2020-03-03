Кабмин, вероятно, ожидают кадровые изменения – под угрозой не только премьер-министр Алексей Гончарук, но и другие министры.

Уже 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады при участии президента заслушают правительство и силовиков. Впрочем, представители фракций до сих пор не знают о цели собрания, а в повестке дня написано немногословно – О Кабинете министров.

Сам Гончарук на брифинге 2 марта отметил, что никаких заявлений об увольнении не писал, а говорить о любых изменениях в составе Кабмина рано. Но он не исключил, что в ведомстве думают об усилении.

Факты ICTV рассказывают, что известно о будущих ротациях, кого могут заменить и как это будет происходить.

По собственному желанию

Назначать и отправлять в отставку Кабинет министров может только Верховная Рада. Но поскольку правительство защищено иммунитетом на год, его отставка возможна только в случае заявления от Гончарука.

Сделает ли это премьер-министр – вопрос открытый, а мысли по этому поводу у экспертов расходятся. Поэтому вариантов два – либо уйдет Гончарук и с ним весь Кабмин, либо же изменения будут точечными и пострадают только отдельные министры. Но даже несмотря на это, примут решение не обязательно на внеочередном заседании:

– Кадровые вопросы, вероятно, будут подниматься, но я сомневаюсь, что это будет завтра, – отмечает политолог Александр Антонюк.

Если же глава правительства уйдет в отставку, в соответствии с законодательством, исполнять обязанности до назначения нового премьера будет Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины.

-Его фамилия давно фигурировала среди потенциальных кандидатов в премьер-министры, и у него хороший бэкграунд – работал в ДТЭК, он из реальной экономики, – говорит политолог Тарас Загородний.

К слову, о других кандидатах на должность премьер-министра Факты ICTV уже писали.

Что не так с Кабмином?

Рейтинги доверия общества к Кабинету министров Украины снижаются, о чем свидетельствуют различные социологические исследования. Так, по данным Центра Разумкова, с сентября недоверие к органу увеличилась на 21,5%.

Неэффективность правительства в отдельных сферах признают и в президентской партии. Так, председатель политсилы Александр Корниенко в эфире Свободы слова отметил, что Кабмин отстает в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

– Люди не почувствовали это в своем кармане, в своем дворе, не почувствовали улучшения медицинской инфраструктуры, – констатировал он.

Эксперты отмечают, на раскол внутри власти повлияли и так называемые пленки Гончарука, на которых якобы премьер-министр не лестно отзывался о президенте.

– Было понятно, что для Гончарука карьера премьер-министра будет не долгой. Но нельзя было Зеленскому поддаваться на провокацию и с горяча принимать решение, на что его толкали. Он бы тогда показал свою несубъектность и стал бы заложником различных олигархов, – говорит Антонюк.

Не только новые, но и опытные

Помимо прочего, в Слуге народа намекнули и на то, что концепция новых лиц оказалась не идеальной, а потому надо все же обращаться и к опытным кадрам.

– Мы увидели ее (концепции, – Ред.) сильные и слабые стороны. Сейчас хотим ее усилить. Нет сейчас цели отказаться от всех новых и вернуться ко всем старым. Но всегда можно найти баланс, – отмечал Корниенко.

Более того, по данным СМИ, некоторым депутатам от фракции Слуга народа якобы предоставили документ от Офиса президента, в котором есть подсказки о том, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету министров. Один из советов – предлагать людей, имеющих опыт и навыки государственного управления.

– Люди не хотят полностью возвращения старых лиц. Они хотят новых, но профессионалов. Такой парадокс вижу в социсследованиях и фокус-группах. Так называемая новая тусовка не в состоянии управлять процессами. У людей парадокс – вроде это те, которые ничего не воруют, но ничего и не делают, – говорит Загородний.

Кто еще?

В СМИ обсудили чуть ли не каждого министра. Издания, ссылаясь на собственные источники во власти, ежедневно публикуют новые инсайды, обсуждая, кого же могут заменить.

– Под горячую руку попадают те министры, которые постоянно в объективе критики. Правда, не все заслуженно, – комментирует Антонюк.

Такая вероятность существует, в том числе, и в отношении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой на фоне работы с коронавирусом, добавляет Загородний.

– То, что вижу из инсайдов, которые вбрасывают, в частности, аккаунты, аффилированные в Офис президента, под ударом могут быть министр иностранных дел и министр обороны, – рассказывает Антонюк.

Замену министра иностранных дел подтвердил и председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии СМИ, отметив, что с кандидатурой уже определились.

Говорят и о разделении ранее объединенных министерств. В частности, могут разделить Министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий на два, а также усилить экономический блок новой должностью.

И правоохранители тоже

На внеочередном заседании, кроме Кабмина, будут слушать и доклады о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка. Именно поэтому распространяются слухи и о ротации в ОГП и НАБУ.

Эксперты сходятся во мнении, что наибольший удар придется на руководителя НАБУ Артема Сытника, ведь в его сторону много критики. В то же время у него сильное лобби общественных активистов, отмечает Загородний.

Слухи ходят и по поводу новой позиции для главы МВД Арсена Авакова, в частности введении должности вице-премьера по силовым вопросам.

– Посмотрим, насколько это будет интересно для Авакова. Если он останется министром внутренних дел и будет вице-премьером, то ему это интересно. А если надо будет идти с должности министра внутренних дел, то он теряет реальную власть. Ведь вице-премьер фактически без реального аппарата, – говорит Загородний.

Как бы там ни было, заседание фракции Слуга народа запланировано на вечер 3 марта. Приехать к депутатам должен и президент. Именно там, вероятно, и будут решать, кого же коснется кадровая чистка.

Лилия Ященко